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Zeytin Dalı Harekatı'na da sessiz kaldı

Teröre destek veren akademisyenler KHK'larla görevden uzaklaştırıldığında sonuna kadar siyaset yapan , Mehmetçik Afrin'de çarpışırken iki kelime destek mesajı bile yayınlamıyor.

Cem Yılmaz Zeytin Dalı Harekatına da sessiz kaldı

15 TEMMUZ'DA TEK KELİME MESAJ YAYINLAMADI
15 Temmuz gibi, milletin iradesine silah zoruyla el konulmaya çalışıldığı, bu amaçla milletin üstüne füze atıldığı zorlu günlerde milletin yanında olduğuna dair tek kelime mesaj paylaşmamıştı ünlü oyuncu .

O korkunç günlerde millet canı pahasına tankların önüne durup, helikopterlerin ateş altında tuttuğu bölgelere korkusuzca akın ederken, milletin gönlünü ferahlatacak aydın dayanışmasına(!) bir türlü şahit olamamıştık.

AKADEMİSYENLER SÖZ KONUSU OLUNCA, SİYASETİN KRALINI YAPIYORDU
Ardından devletin içinde yuvalanmış, devletin verdiği maaşla geçimini sağlayan ancak terör örgütlerinin sözcüsü gibi hareket eden akademisyenler, çıkarılan KHK'larla bir bir görevden uzaklaştırılırken, 15 Temmuz'daki sessizliğinin aksine Cem Yılmaz anında mesaj üstüne mesaj yayınlamış, üniversite hocalarına desteğini sunmuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA YİNE SUSKUN
Aynı Cem Yılmaz, yine milletin Mehmetçik'le tek yürek halinde Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı takip ettiği şu günlerde, yine sessizliğe büründü.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 15:35
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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Demirci Ahmet Demirci Ahmet

Bunların alayı vatan haini.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2018 20:07
ihpus ihpus

bu tipler paraya göre hareket eder ,konu mehmetçik olunca sesi çıkmaz yoksa malum banka reklam vermez .

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.02.2018 18:25
ALİ ALİ

YAPSA NE OLUR YAPMASA NE OLUR? İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR....

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2018 17:34
isimsiz isimsiz

tam bir çakal

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 06.02.2018 17:11
FRKN FRKN

ÇÜNKÜ O KİŞİNİNDE TASMASINI TUTAN ÇOBANLAR VAR .

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır0
cevapla 06.02.2018 16:58
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