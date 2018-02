Afrin şehidi, Halisdemir adına bağışta bulunmuş

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adına açılan yetimhaneye bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Şehit Akpınar'ın 10 Ocak 2018'de, şehit olursa ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına cep telefonundan attığı mesajda "Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu Zehra teyzenin oraya versinler." diyerek kastettiği Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez de şehidin Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında her gün dua ediyor.

Söylemez, şehidin mezarı başında gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitle bir adak vesilesiyle tanıştıklarını anlattı.

Adağı, Akpınar ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek dağıttıklarını ve Akpınar'ın ihtiyaç sahiplerine çok üzüldüğünü ifade eden Söylemez, şehidin daha sonra da bağışlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Dernek olarak yaklaşık 9 ay önce Etiyopya'da Şehit Ömer Halisdemir adına bir yetimhane açtıklarını belirten Söylemez, "Gittiğimiz Afrika ülkelerinden bile bize tebrik yağıyor. 'Nasıl bir şehidiniz var? sizin' diyorlar, 'O şehidimiz zaten oradaydı Ömer Halisdemir Yetimhanesi'ne bağış yapmış bir şehidimiz.' dedim. Onun ismini de orada yaşatacağız inşallah. Onun da bağışı nasip oldu oraya. O yetimhanenin bahçesine bir de mescit ihtiyacımız vardı. Eşime, 'Mescit yaptırıp adını da Ömer Bilal koyduracağım.' dedim. Ama vasiyetten haberim yoktu, bir gün sonra ortaya çıktı. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor." diye konuştu.

"HER AY MUTLAKA BAĞIŞ GÖNDERİRDİ"

Şehit Ömer Bilal'in herkese çok büyük ders verdiğini belirten Söylemez, "İlk önce bizim bu savaşı ne için yaptığımızı, iki satırla özetledi. O yüzden kendini bilmezlerin oturup da bu mücadeleyle ilgili ileri geri konuşmamasını istemiyorum. O her şeyi çok güzel anlattı. Hac ile hilalin, iman ile küfrün... Yani o kadar güzel özetlemiş ki her şeyi, ben o kelimelerin üstüne kelime bulamıyorum. Ara sıra kurban kesip birlikte dağıttık, birlikte gittik. Her ay mutlaka bağış gönderirdi." ifadesini kullandı.

Söylemez, şehidin ailesine yaptığı vasiyeti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Babasına öyle bir vasiyet bırakmış. Devletin bağlayacağı maaşın yüzde 10'unu 'Zehra teyzemin oraya' dediği yer Yağmur Yardımlaşma Derneği. Yağmur Yardımlaşma Derneği elinden geldiği kadar önce kendi yakınlarımızda, gerek dünyanın en uzak bölgesindeki en son muhtaca ulaşmak için niyet etmiş bir dernektir. O sürekli bizi takip edip, bağış gönderiyordu. Bir ay sonra da inşallah Myanmar'dan kaçan mağdur kardeşlerimiz için ev yaptırıyoruz. Çığır açtı, herkes şu an derneğimize yardım etmek için yarışıyor."