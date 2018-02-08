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Şehit Ömer Bilal Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda /'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, memleketi 'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ömer Bilal Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, şehidin babası İsmail ve annesi Ülker, eşi ve kız kardeşi Beyza Akpınar, askeri erkan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin eşi Hafize Nur'un tören alanına eşine ait üniformayla geldiği görüldü. Şehidin annesi ve kız kardeşi ayakta güçlükle durdu.



ŞEHİT YAKINLARI TABUTA SARILDI
Tören sırasında şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, bazı şehit yakınları ve şehidin silah arkadaşları onları teselli etmeye çalıştı. Şehit Akpınar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu İlçe Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.



2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
​Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına yönelik / mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 asker şehit olmuştu.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 18:46
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

TÜM ŞEHİTLERİMİZE,ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNDAKİ ŞEHİTLERİMİZE CENABI ALLAH,TAN RAHMET DİLERİM.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2018 00:01
mehmet mehmet

allah rahmet eylesin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.02.2018 19:42
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