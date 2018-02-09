FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu örgütün üst düzey 75 yöneticisinin yargılandığı "çatı" davanın iddianamesinde, örgütün yapılanması tahlil edildi. İddianameye göre örgütün, Zerdüştlük dininde ve ondan ilham alan İsmaili mezhebinde olduğu gibi 7 katlı piramidal yapılanması bulunuyor. Fetullah Gülen de örgüt yapılanmasında, üyelerini 7 dereceye ayıran bu mezhebi örnek alıyor.

Katı bir hiyerarşinin olduğu kastlar arasındaki geçiş, aşağıdan yukarıya doğru açık, yukarıdan aşağıya doğru ise kapalı. Geçişlerde 4'üncü tabakadan sonrası Gülen tarafından belirleniyor.

Örgütün 7 katlı piramit yapısı aşağıdan yukarıya şöyle: