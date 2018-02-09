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'nün 7 basamaklı ihanet sistemi deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik süren soruşturmalar neticesinde örgütün 7 basamaklı katı bir hiyerarşik sisteme sahip olduğu ortaya çıktı. 7'nci tabakada doğrudan olarak örgüt elebaşı Gülen'in atamasını yaptığı ve kendisine bağlı olan 17 kurmay bulunuyor.

FETÖnün 7 basamaklı ihanet sistemi deşifre oldu

elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu örgütün üst düzey 75 yöneticisinin yargılandığı "çatı" davanın iddianamesinde, örgütün yapılanması tahlil edildi. İddianameye göre örgütün, Zerdüştlük dininde ve ondan ilham alan İsmaili mezhebinde olduğu gibi 7 katlı piramidal yapılanması bulunuyor. de örgüt yapılanmasında, üyelerini 7 dereceye ayıran bu mezhebi örnek alıyor.

Katı bir hiyerarşinin olduğu kastlar arasındaki geçiş, aşağıdan yukarıya doğru açık, yukarıdan aşağıya doğru ise kapalı. Geçişlerde 4'üncü tabakadan sonrası Gülen tarafından belirleniyor.

Örgütün 7 katlı piramit yapısı aşağıdan yukarıya şöyle:

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 14:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

papazzzz yaptıklarının yediklerinin yıktıklarının bombalattıklarının öldürttüklerininin hesabını er geç iki cihanda aglayarak vereceksin serefsiz hain, Amerikan köpekligi de seni kurtaramayacak...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.02.2018 15:33
uyuma m&#252;sl&#252;man, uyuma müslüman,

bu adi şerefsize ,şeytanın başı iblis bütün dna sını aktarmış ,bence bu feto denilen adam ,iblisin öz oğlu ,insandan olma

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 14:44
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