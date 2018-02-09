Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, Org. Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetlediği belirtildi.
Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.
Etiketler: Orgeneral Hulusi Akar , Havadan İhbar Kontrol , TSK , TSK
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