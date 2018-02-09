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Orgeneral Akar ve komutanlar havadan harekatı denetledi

Genelkurmay Başkanı , kuvvet komutanlarıyla Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.


​Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 21. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 'dan yapılan açıklamada, Org. Akar ve kuvvet komutanlarının harekatı havadan denetlediği belirtildi.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 14:15
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