Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

Alt/üst soy ağacı sorgulama işlemleri dün e-Devlet tarafından kullanıcıların hizmetine açıldı ve büyük ilgi gördü. Alt/üst soy ağacı sorgulama sayfası dakikalar içerisinde yoğun yoğun talep gördü ve bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi kilitlendi. Bu sabah alınan karar doğrultusunda alt/üst soy ağacı sorgulama uygulaması askıya alındı.