Alt/üst soy ağacı sorgulama işlemleri dün e-Devlet tarafından kullanıcıların hizmetine açıldı ve büyük ilgi gördü. Alt/üst soy ağacı sorgulama sayfası dakikalar içerisinde yoğun yoğun talep gördü ve bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi kilitlendi. Bu sabah alınan karar doğrultusunda alt/üst soy ağacı sorgulama uygulaması askıya alındı.
Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?
e-Devlet'te soyağacı sorgulama dönemi başladı. e-Devlet'e getirilen yenilik ile vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar uzanan soyağacını öğrenebilirken, ilginin yoğun olması nedeniyle sistemler kilitlendi. e-Devlet'e ulaşımın aksaması nedeniyle soyağacı sorgulama özelliği siteden kaldırıldı. Peki ama soyağacı sorgulama özelliği ne zaman açılacak? e-Devlet'te soyağacı sorgulama ne zaman yapılabilecek? Soyağacı sorgulama özelliği açıldı mı? e-Devlet'te soyağacı sorgulanabiliyor mu? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...
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Nihayet geçmişimizi öğrenebileceğiz.
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