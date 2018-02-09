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sorgulama ne zaman açılacak?

e-Devlet'te sorgulama dönemi başladı. e-Devlet'e getirilen yenilik ile vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar uzanan soyağacını öğrenebilirken, ilginin yoğun olması nedeniyle sistemler kilitlendi. e-Devlet'e ulaşımın aksaması nedeniyle soyağacı sorgulama özelliği siteden kaldırıldı. Peki ama soyağacı sorgulama özelliği ne zaman açılacak? e-Devlet'te soyağacı sorgulama ne zaman yapılabilecek? Soyağacı sorgulama özelliği açıldı mı? e-Devlet'te soyağacı sorgulanabiliyor mu? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

Alt/üst soy ağacı sorgulama işlemleri dün e-Devlet tarafından kullanıcıların hizmetine açıldı ve büyük ilgi gördü. Alt/üst soy ağacı sorgulama sayfası dakikalar içerisinde yoğun yoğun talep gördü ve bu durumun ardından turkiye.gov.tr adresi kilitlendi. Bu sabah alınan karar doğrultusunda alt/üst soy ağacı sorgulama uygulaması askıya alındı.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 14:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Aziz Mahmut Aziz

Nihayet geçmişimizi öğrenebileceğiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2018 16:46
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