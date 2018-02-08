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Erdoğan-Putin arasında kritik görüşme

ile Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde başta Afrin ve İdlib olmak üzere 'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin 'da yapılması kararlaştırıldı.

Erdoğan-Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere 'deki son gelişmeler ele alındı.

'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin 'da yapılması kararlaştırıldı.

Erdoğan ve Putin'in, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu.

Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 10:23
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