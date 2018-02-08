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'dan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () ve Özgür Suriye Ordusu'nun () Afrin'de teröristlere karşı birlikte yürüttüğü 'nın 20. gününde öldürülen terörist sayısı açıklandı.

TSKdan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e ulaştığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi..

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 10:02
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