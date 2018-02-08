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Bekaroğlu 'den ümidini kesti!

Delegeden oy alamayarak 'ye giremeyen Bekaroğlu, 'den kimlik siyasetinin devam etmesi durumunda yüzde 20'lerin aşılamayacağını söyledi.

Bekaroğlu CHPden ümidini kesti!

Genel Başkanı 'nun listesinde olmasına rağmen üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamayan liste dışı kalmıştı.

Bekaroğlu, yaşananların ardından kurultaysürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER
Parti içindeki çekişmelere atıfta bulunan Mehmet Bekaroğlu, "CHP'de, benim 10 yıl daha kalsam anlamamın zor olduğu taktikler uygulanıyor." diye konuştu.

"CHP'DE KİMLİK SİYASETİ YAPILIYOR"
CHP'li vekil, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "CHP, sosyal demokrat kitle partisidir. Böyle bir partide, bütün kimliklerin, inançların, herkesin sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde siyaset yapması gerekiyor. Bu böyle olmadığı için, belli kimlikler CHP'ye ekonomik, politik öneriler getirse bile rey verilmiyor. CHP tabanı da, delegeleri de içe kapanıyor ve kimlik siyaseti yapıyorlar.

"YÜZDE 23 AŞILAMAZ"
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıktı. Sayın İnce, bütün konuşmalarında kimlik siyasetinin dibine vurdu. Kim gelirse gelsin, kimlik siyaseti devam edecekse CHP'yi yüzde 20-22-23'lerden öteye taşıyamaz."

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 11:55
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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kpt kpt

hangi kimlik olduğunu millet biliyor da sen de açıklasaydın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 17:53
İmparator İmparator

Bu partinin hiç bir elemanına güvenmiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 16:51
fosiller, fosiller,

işte chp bu ,baktıki nemalanamıyor hemen satıyor ,bunların devlet ,halk gibi dertleri yok ,hepsi yalan hepsi dolan

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 08.02.2018 14:26
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