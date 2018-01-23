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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. Erdoğan, harekatın Afrin bölgesini / ve gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı , 'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, Afrin'de icra edilen operasyon dahil, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin bölgesini / ve gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 22:19
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