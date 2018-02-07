Selam olsun şehidime

Afrin’de kalleş PKK’ya karşı kahramanca mücadele ederken şehit düşen Ahmet Aktepe ve Şahin Kaya dün son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Aktepe’nin 3 yaşındaki kızı ise babasını asker selamıyla yolculadı
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin naaşı, baba ocağı Erzurum'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Solotürk uçağından askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. Şehidin 3 yaşındaki kızı Esra Aysima'nın babasını asker selamı ile karşılaması ise görenleri duygulandırdı.
Şehit Şahin Kaya Bir diğer şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın cenazesi ise baba ocağı olan Nevşehir'e getirildi. Rabia Kaya, eşinin cenazesini giydiği asker kıyafetleriyle karşıladı. Gülşehir'de toprağa verilen şehit Kaya'nın 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.
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