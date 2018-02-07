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Selam olsun şehidime

Afrin’de kalleş PKK’ya karşı kahramanca mücadele ederken şehit düşen ve dün son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Aktepe’nin 3 yaşındaki kızı ise babasını asker selamıyla yolculadı

Selam olsun şehidime
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen 'nin naaşı, baba ocağı 'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Solotürk uçağından askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. Şehidin 3 yaşındaki kızı Esra Aysima'nın babasını asker selamı ile karşılaması ise görenleri duygulandırdı.


Şehit
Bir diğer şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın cenazesi ise baba ocağı olan 'e getirildi. Rabia Kaya, eşinin cenazesini giydiği asker kıyafetleriyle karşıladı. Gülşehir'de toprağa verilen şehit Kaya'nın 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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