PKK ile PYD iş birliği teröristlerden arındırılan yerlerde gün yüzüne çıkıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan yerleşim yerleri, üs bölgeleri ve eğitim kamplarında terör örgütü PYD'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu ortaya koyan pek çok veri elde edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekatta sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.





Sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkati ve hassasiyeti gösteren TSK, harekatın başlangıcından bugüne terör örgütlerinin eğitim kampları, silah mevzileri, tünelleri başta olmak üzere işgal altında tuttuğu çok sayıda yerleşim yerini teröristlerden arındırdı.

Bölgeden gelen görüntüler, işgal edilen yerlerin terör örgütü PKK'nın üssü haline dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Ayrıca PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu ortaya koyan pek çok görüntü de kayda alındı.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den arındırılan yerleşim yerlerindeki binalar, duvarlar, tüneller ve üs bölgelerinde, YPG ve PKK'nın simgelerinin yanı sıra terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer alması da dikkati çekti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı tarafından bombalanan, PYD'li teröristlerce Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı da PYD'nin, PKK ile iş birliğini belgeledi.



GİRİLMEZ DENİLEN "BÜLBÜL"DE PKK SİMGELERİ YERLERE ATILDI

Ayrıca TSK ve ÖSO askerlerince teröristlerden arındırılan, "girilmez" denilen Bülbül'de çekilen görüntüde, terör örgütlerince eğitim ve toplantı yeri olarak olarak kullanılan binadaki PYD/PKK iş birliği bir kez daha belgelendi.

Duvarlarda terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğu görülen videoda, sözde Kürdistan'ı gösteren haritanın olduğu saat de öne çıktı. Öldürülen teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı tablolar ile terör örgütü PYD/PKK'nın simgelerini ayaklarının altına alan askerlerin, duvarlardaki bu poster ve sözde haritaları silahlarının namlusuyla parçalayıp yere attığı görüntüye yansıdı.





Öte yandan terör örgütü PYD/PKK, Türkiye düşmanı diğer terör örgütlerinden de destek bulurken, TKP/ML'li teröristlerce kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, elleri silahlı, yüzleri çaputla kapalı teröristler, okudukları bildiride, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PYD'nin yanında yer alacaklarını açıkladı.





SİVİL GÖRÜNÜMLÜ KADIN VE ÇOCUKLARIN ELİNDE SİLAHLAR

Harekatı "sivillere yönelik bir operasyon" algısına oturtmaya çalışan PYD/PKK'lı teröristlerin, kıyafetlerini çıkararak cephe hattında bile sivil elbiseler giydiği, etkisiz hale getirildiklerinde de Türk Silahlı Kuvvetlerini, "sivil katliamı" yapmakla suçladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Afrin'de çekildiği iddia edilen ve terör örgütü mensuplarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde de intihar saldırısı gerçekleştiren bir kadın teröristin fotoğrafıyla yapılan sözde geçit töreninde, ellerinde silahlar bulunan sivil kıyafetli kadın ve çocuklar öne çıktı.