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Meteorolojiden kritik uyarı! Tüm yurtta alarm verildi

Meteorolojiden kritik uyarı! Tüm yurtta alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika raporu ve tahminleri gelmeye devam ediyor. Son yılların en sıcak havasının yaşandığı ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Avrupa'nın bir çok ülkesi kar esareti altında. Özellikle bu sene 'da kar yağmaması vatandaşların İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunu gündeme getiriyor.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 13:57
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