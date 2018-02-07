Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu ve tahminleri gelmeye devam ediyor. Son yılların en sıcak havasının yaşandığı ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Avrupa'nın bir çok ülkesi kar esareti altında. Özellikle bu sene İstanbul'da kar yağmaması vatandaşların İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunu gündeme getiriyor.
Meteorolojiden kritik uyarı! Tüm yurtta alarm verildi
Etiketler: İç Anadolu , Hava durumu , İstanbul , İzmir , Akdeniz , Samsun , Diyarbakır
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