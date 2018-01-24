Afrin'deki sivil görünümlü kadın teröristler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda 268 PKK'lı terörist öldürüldü.

Beş günlük operasyon sürecinde büyük kayıp veren teröristlerin son oyunu ise "Siviller öldürülüyor" oldu.

"ÇOCUK VE KADINLARI KULLANIYORLAR"

TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi.







Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organı olarak bilinen sözde haber ajansının sitesinde, Afrin'deki teröristlere moral vermek amacıyla propaganda videosu paylaşmış ve çocuk savaşçı kullandığı konusunda kendini ele vermişti.



İşte terör örgütünün kendilerine kalkan yaptığı çocuk ve kadınlar: