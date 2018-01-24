 ;
Yol Durumu
  1. Acı kayıp!
  2. Direk indirdik

Afrin'deki sivil görünümlü kadın teröristler

Afrin'de teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri talimatı verildi. Öldüklerinde “Türkiye sivilleri öldürüyor” diyebilmek için, PKK Afrin’de teröristlere sivil kıyafetler giydirerek çatışmalara yolluyor.

Afrindeki sivil görünümlü kadın teröristler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda 268 PKK'lı terörist öldürüldü.

Beş günlük operasyon sürecinde büyük kayıp veren teröristlerin son oyunu ise "Siviller öldürülüyor" oldu.

"ÇOCUK VE KADINLARI KULLANIYORLAR"
TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi.



Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organı olarak bilinen sözde haber ajansının sitesinde, Afrin'deki teröristlere moral vermek amacıyla propaganda videosu paylaşmış ve çocuk savaşçı kullandığı konusunda kendini ele vermişti.

İşte terör örgütünün kendilerine kalkan yaptığı çocuk ve kadınlar:
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 15:48
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
g&#252;rcan gürcan

bunlara hiç acımayın

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 24.01.2018 20:26
Hasan Hasan

Bu alçakların her oyunu deşifre edilip duyurulmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 24.01.2018 17:25
ayhnkrblt ayhnkrblt

terörist zaten sivildir. asker üniformalı olanlar batılıların oluşturduğu şer odaklarıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 24.01.2018 16:47
misafir. misafir.

kahpelik kalleşlik bunların genlerinde var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 24.01.2018 16:18
FatihSultan FatihSultan

kadınları kullansanız da siz biteceksiniz pis teröristler, şerefsizler pislikler sizi pislik amerika siyonist haçlıları her şey beklenir sizden, namussuz israil itleri az kaldı biteceksiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 24.01.2018 16:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar