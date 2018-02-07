;
Yol Durumu
  1. Göz göre göre dehşet
  2. Miroğlu’nun acı günü

Kremlin duyurdu! Putin, Ruhani ve Erdoğan..

Rus basınının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in Cumhurbaşkanı ve ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Kremlin duyurdu! Putin, Ruhani ve Erdoğan..

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Putin, Erdoğan ve Ruhani arasında yeni üçlü zirve yapılması ihtimali soruldu.

'ÜÇLÜ ZİRVE İHTİMAL DIŞI DEĞİL'
Peskov, "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, 'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor. Bu nedenle, elbette liderler gerekli görülmesi halinde üçlü zirve yapılmasını ihtimal dışı tutmuyor ancak şu an için bu konuda somut bir mutabakat yok" yanıtını verdi.

Etiketler: , , ,
  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 13:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar