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'ndan Afrin operasyonuyla ilgili skandal sözler

CHP Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlundan Afrin operasyonuyla ilgili skandal sözler

Türkiye uzun süredir Terör örgütü /PYD konusunda ABD'yi uyarıyor. ABD'nin bu konuda verdiği sözleri tutmayarak PYD'ye desteğini sürdürmesi ve son olarak terör örgütünü düzenli orduya çevirme planı bardağı taşılan son damla oldu.

, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı bu kadar büyük tehlike karşısında bile halen terör örgütü PYD'ye operasyon düzenlemeyin diplomasi ile çözün diyebildi.

Kılıçdaroğlu, "Oraya asker sokacaksanız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme." açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"HAVA DESTEĞİ ALMADAN GİRME"
"Türkiye'nin başına bütün bu olayları açan da bu hükümettir. Afrin'le ilgili konuşuyorlar. Afrin El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. Amerika'nın da Rusya'nın da Suriye'nin de kabulü vardı. 72 şehidiğimiz vardı. Önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Hulusi Akar'ın gerek Hakan Fidan'ın çabaları kaydadeğerdir. Diplomasi sonuna kadar zorlanmalı.

TÜRKİYE'NİN B PLANI HAZIR
Türkiye, Rusya ile hava sahası için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Ancak Afrin operasyonunda Rusya'nın hava sahası kullanımına izin vermemesi durumunda yerli üretim HGK ve LGK devreye girecek ve F-16'lar sınırı geçmeden bombardıman yapacak.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 16:37
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