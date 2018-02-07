İşte FETÖ’nün MİT’teki kumpas köstebeği

FETÖ'nün hükümet ve devlete yönelik ilk büyük kalkışma girişimi olan 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasının planlayıcılarından İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'nın teşkilat içindeki gizli köstebeği ortaya çıktı.



'Dönemin başbakanı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan operasyonun kurum içindeki ayağı, Etnik ve Bölücü Faaliyetler Şubesi'nin Müdürü Aykut Akbulut'tu. O dönemde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nda görev yapan Akbulut'un, 7 Şubat operasyonundan 3 gün öncesine kadar, MİT yöneticileri hakkında yakalama kararı veren FETÖ savcısı Sadrettin Sarıkaya ile 117 kez telefon irtibatı kurduğu belirlendi.



117 KEZ TELEFONDA KONUŞTULAR

Akbulut bu telefon trafiğini, FETÖ o dönemde devlette çok güçlü olduğu için kendi adına kayıtlı telefondan açık biçimde gerçekleştiriyordu. Akbulut, 0530 592 .. .. numaralı GSM hattı üzerinden Sadrettin Sarıkaya'nın 0505 215 .. .. numaralı GSM hattı ile 17 Şubat 2010-4 Şubat 2012 arasında toplamda 117 kez iletişim gerçekleştirdi. Akbulut'un 7 Şubat'ın bir diğer savcısı Bilal Bayraktar ile telefon trafiği olup olmadığı da araştırılıyor.



GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRDI

7 Şubat sürecinde hedef alınan İstanbul Bölge Başkanlığı Etnik ve Bölücü Faaliyetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım'ın, Aykut Akbulut'un emrinde çalıştığı anlaşıldı. Kendi personeli PKK ile mücadele ederken Akbulut, elindeki bilgileri FETÖ'ye sızdırıyor ve devlet aleyhine bir operasyonun kilometre taşlarını döşüyordu.

MİT tarafından darbe girişiminden önce FETÖ ile irtibatı tespit edilen Aykut Akbulut, MİT Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı bünyesinde kızağa alındı. 18 Temmuz'da da ihraç edildi. MİT köstebeği Akbulut'un, Daire Başkan Yardımcısı kadrosunda meslek memuru iken hakkında oluşan şüpheler nedeniyle Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı'na atanarak pasifize edildiği de belirlendi.



NE SIZDIRDIĞI ARAŞTIRILIYOR

MİT Teftiş Kurulu Başkanlığı 5 Eylül 2016'da Akbulut ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda Aykut Akbulut'un 7 Şubat krizine kadar devam eden süreçten bilgi sahibi olduğu tespiti yer aldı. Ancak ihracından önce Akbulut ile ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı. Akbulut'un 7 Şubat sürecinde tam olarak hangi bilgileri sızdırdığıyla ilgili olarak MİT içinde geriye dönük soruşturma yürütülüyor.



İTİRAFÇI MÜDÜR DE DOĞRULADI

Aykut Akbulut'un FETÖ ile bağlantısı, örgütün eski üyelerinden olan ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nca sorgulanırken itirafçı olan Emniyet Müdürü Yunus Dolar'ın ifadesi ile de doğrulandı. Akbulut'un, normal irtibatları için kendi adına kayıtlı telefonu kullandığı, bunun yanı sıra Anton Niculia adına kayıtlı 0537 817 .. .. numaralı bir patates hat kullanarak örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği de belirlendi.



FETÖ ABLASI TAKİP EDİLEREK YAKALANDI

Aykut Akbulut'un Sadrettin Sarıkaya ile HTS trafiği, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında halen cezaevinde olan Çiğdem A. adlı bir FETÖ ablasının teknik ve fiziki takibi sonucunda tespit edildi. FETÖ şüphelisi Çiğdem A. 30 Kasım 2016'da ankesörlü bir telefondan arandı. Çiğdem A.'dan cep telefonunu evinde bırakarak belirlenen buluşma yerine gitmesi istendi. FETÖ ablası aynı gün saat 19.58'de Aykut Akbulut ile gizli bir buluşma gerçekleştirdi. Bu görüşme Emniyet tarafından fotoğraflandı. Akbulut'un FETÖ ablası Çiğdem A.'dan yurtdışına firar konusunda yardım almak üzere görüşme yaptığı tespit edildi. Akbulut 13 Ocak 2017'de tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

NAZİF KARAMAN/SABAH