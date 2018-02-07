Türkiye dışında et lokantaları bulunan Nusret Gökçe, son olarak Amerika'ya el attı. Miami'nin ardından New-York'ta da lokanta açtı. Ancak ABDmedyası Nusret'e sertçıktı. Mönülerin çok pahalıolduğunu yazdı. Ancak bu tarz haberler, ilginç bir şekilde lokantanın müşteri sayısını daha çok artırdı. Günde bin müşteriye hizmet edildiği açıklandı. Namıdünyaya yayılan NusretGökçe ise New YorkPost gazetesine, ABD'deburger zinciri kuracağınıaçıkladı. İşletmeninadına da ünlü tuz serpmehareketinden ilhamla"Salt Bae" koyacağınıanlattı. "Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi. Haberde, restoranın yaklaşık 400 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. New York Post, diğer restoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast-food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı.
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