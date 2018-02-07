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’yı feth'et'ti!

’ya açılan , gaza bastı. Miami ve ’taki lokantaların ardından, burger zinciri kuracağını açıkladı

Amerika’yı fethetti!
Türkiye dışında et lokantaları bulunan Nusret Gökçe, son olarak Amerika'ya el attı. Miami'nin ardından New-York'ta da lokanta açtı. Ancak ABD medyası Nusret'e sert çıktı. Mönülerin çok pahalı olduğunu yazdı. Ancak bu tarz haberler, ilginç bir şekilde lokantanın müşteri sayısını daha çok artırdı. Günde bin müşteriye hizmet edildiği açıklandı. Namı dünyaya yayılan Nusret Gökçe ise New York Post gazetesine, ABD'de burger zinciri kuracağını açıkladı. İşletmenin adına da ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla "Salt Bae" koyacağını anlattı. "Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi. Haberde, restoranın yaklaşık 400 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. Post, diğer restoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast-food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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