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Erdoğan: "Uluslararası adımlar atılacak!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD'nin 'ye gönderdiği silahlarla ilgili olarak "Uluslararası adımlar atılacak" dedi.

Erdoğan: Uluslararası adımlar atılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın, PYD ve 'ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağına yönelik soru üzerine, "Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız" dedi.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 13:18
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