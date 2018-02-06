Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın, PYD ve YPG 'ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağına yönelik soru üzerine, "Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız" dedi.
Erdoğan: "Uluslararası adımlar atılacak!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD'nin YPG'ye gönderdiği silahlarla ilgili olarak "Uluslararası adımlar atılacak" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , YPG
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