Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grubu'nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.
Erdoğan'dan TTB ve Barolar Birliği hakkında flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin isimlerinde bulunan "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini söyledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı Erdoğan
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ttb işten atılmalı ne yapıyorlarsa uzaklaştırılmalı başka seçenek yok yada uzak ülkelere sürgüne gönderilmeli bu böyle yürümez hain yine hainliğini sürdürecektir
bu kurumlar ihanet yuvası bunlar devlet millet düşmanı hain kişiler
evet bunların kısaca adı HTB yani , hain tabibler birliği olmalı
EVET DESTEKLİYORUZZZ
Hem de derhal çıkarılmalı bunlar TÜRK isminin daha ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bunları MİLLİ İHA'lara test için canlı hedef olarak dikmek lazım. Vesselam
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