;
Yol Durumu
  1. PKK/PYD'den alçak saldırı!
  2. Amerika’yı feth'et'ti!

Erdoğan'dan TTB ve Barolar Birliği hakkında flaş açıklama

; Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin isimlerinde bulunan "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Erdoğandan TTB ve Barolar Birliği hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Ak Parti Grubu'nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." dedi.

Etiketler: ,
  • 06 Şubat 2018, Salı 13:13
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
kezili kezili

ttb işten atılmalı ne yapıyorlarsa uzaklaştırılmalı başka seçenek yok yada uzak ülkelere sürgüne gönderilmeli bu böyle yürümez hain yine hainliğini sürdürecektir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2018 20:40
mehmet şahin mehmet şahin

bu kurumlar ihanet yuvası bunlar devlet millet düşmanı hain kişiler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2018 19:55
size bu yakışır, size bu yakışır,

evet bunların kısaca adı HTB yani , hain tabibler birliği olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.02.2018 14:16
noname noname

EVET DESTEKLİYORUZZZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2018 14:14
MAHO MAHO

Hem de derhal çıkarılmalı bunlar TÜRK isminin daha ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bunları MİLLİ İHA'lara test için canlı hedef olarak dikmek lazım. Vesselam

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2018 13:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar