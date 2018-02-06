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Al sana istihbarat 'li Selin!

Katıldığı bir televizyon programında /'ye terör örgütü diyemeyen ve "istihbarat gerekli" diye kıvıran 'li Böke'nin kontrolündeki terör konvoyu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ne diyeceği merak konusu oldu.

Al sana istihbarat CHPli Selin!

Münbiç'ten yola çıkan terör örgütü /'nin konvoyu 'de teröristlere destek olmak amacıyla bölgeye geldi. Konvoyun bölgeye girişi sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlandı.

ABD KONTROLÜNDE GELDİLER
Teröristler Münbiç'ten kontrolünde Afrin'e nakledildi. Daha önce Münbiç'ten Afrin'e herhangi bir geçiş olursa SDG'ye desteği keseriz diyen ABD, kamuoyuna bir kez daha yalan söyleyerek terör örgütüne desteğini sürdürdü.

BU İLK YALANLARI DEĞİL
Söz konusu teröre destek olunca her türlü kirli oyuna başvuran ABD, bu konuda ilk kez yalan söylemedi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında 'ye silah yardımını keseceğini söyleyen Trump, bu konuşmanın ardından 1 hafta geçmeden YPG'ye 400 tır dolusu silah gönderdi.

AL SANA İSTİHBARAT CHP'Lİ SELİN!
Katıldığı bir televizyon programında sorulan soru üzerine YPG/PYD'ye terör örgütü diyemeyen ve "istihbarat gerekli" diyerek kıvıran 'li 'ye büyük tepki yağmıştı. Diğer partidaşları gibi terör örgütünün safında yer tutan Böke'nin ABD kontrolündeki terör konvoyu görüntülerinin ardından nasıl kıvıracağı ise merak konusu oldu.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 13:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

onlar kıvırmayı iyi becerdikleri için yine kıvırırlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 06.02.2018 16:37
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