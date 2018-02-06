Münbiç'ten yola çıkan terör örgütü PKK/PYD'nin konvoyu Afrin'de teröristlere destek olmak amacıyla bölgeye geldi. Konvoyun bölgeye girişi sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlandı.

ABD KONTROLÜNDE GELDİLER

Teröristler Münbiç'ten ABD kontrolünde Afrin'e nakledildi. Daha önce Münbiç'ten Afrin'e herhangi bir geçiş olursa SDG'ye desteği keseriz diyen ABD, kamuoyuna bir kez daha yalan söyleyerek terör örgütüne desteğini sürdürdü.

BU İLK YALANLARI DEĞİL

Söz konusu teröre destek olunca her türlü kirli oyuna başvuran ABD, bu konuda ilk kez yalan söylemedi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında YPG'ye silah yardımını keseceğini söyleyen Trump, bu konuşmanın ardından 1 hafta geçmeden YPG'ye 400 tır dolusu silah gönderdi.

AL SANA İSTİHBARAT CHP'Lİ SELİN!

Katıldığı bir televizyon programında sorulan soru üzerine YPG/PYD'ye terör örgütü diyemeyen ve "istihbarat gerekli" diyerek kıvıran CHP'li Selin Sayek Böke'ye büyük tepki yağmıştı. Diğer partidaşları gibi terör örgütünün safında yer tutan Böke'nin ABD kontrolündeki terör konvoyu görüntülerinin ardından nasıl kıvıracağı ise merak konusu oldu.