Zeytin Dalı Harekatı 18. gününde terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ederken sosyal medyada ortaya çıkar bir görüntü tüyleri diken diken etti.
MASUM ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP GÜLDÜ
Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen bir videoda YPG/PKK'lı 'Cakdar' kod adlı terörist, Deyrizor'un Bahra köyünde Suriyeli bir çocuğu kurşuna diziyor. Otomatik tüfek ile masum Suriyeli çocuğa kurşun yağdıran gözü dönmüş katilin bunu hiç çekinmeden yapması ve ardından gülmesi dikkat çekiyor.
KENDİ YALANLARINDA BOĞULUYORLAR
Afrin operasyonunun başından beri sosyal medyada "Türk askeri sivilleri öldürüyor" yalanına sığınan teröristlerin gerçek yüzleri bu video ile ortaya bir kez daha çıktı.
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o çocuğu vuran zalimi Allah kahretsin, süründürsün, kökünü getirsin.
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