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'li terörist masum çocuğu böyle taradı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri Türk askerinin sivilleri öldürdüğü yalanına sığınan teröristlerin skandal görüntüleri ortaya çıktı./'lı 'Cakdar' kod adlı terörist, Deyrizor'un Bahra köyünde masum bir çocuğu acımasızca kurşuna dizerek vahşice katletti.

YPGli terörist masum çocuğu böyle taradı

Zeytin Dalı Harekatı 18. gününde terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ederken da ortaya çıkar bir görüntü tüyleri diken diken etti.

MASUM ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP GÜLDÜ
Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen bir videoda /'lı 'Cakdar' kod adlı terörist, Deyrizor'un Bahra köyünde Suriyeli bir çocuğu kurşuna diziyor. Otomatik tüfek ile masum Suriyeli çocuğa kurşun yağdıran gözü dönmüş katilin bunu hiç çekinmeden yapması ve ardından gülmesi dikkat çekiyor.

KENDİ YALANLARINDA BOĞULUYORLAR
Afrin operasyonunun başından beri sosyal medyada "Türk askeri sivilleri öldürüyor" yalanına sığınan teröristlerin gerçek yüzleri bu video ile ortaya bir kez daha çıktı.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 14:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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zaza zaza

o çocuğu vuran zalimi Allah kahretsin, süründürsün, kökünü getirsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2018 16:12
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