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'li 'den skandal yorumu

İzmir Milletvekili , 'nın kanadı 'ye diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söyledi.

CHPli Selin Sayek Bökeden skandal PYD yorumu

İzmir Milletvekili , Habertürk TV'de 'ın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par "'de yapılanmasını olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"
Terör örgütü 'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

Öte yandan, CHP'li isimler Özgür Suriye Ordusu'nu ise terör örgütü olarak tanımlayarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 23:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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selim selim

benim verdiğim vergiler bunlara haram olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 01.02.2018 23:38
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