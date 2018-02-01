CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

Öte yandan, CHP'li isimler Özgür Suriye Ordusu'nu ise terör örgütü olarak tanımlayarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.