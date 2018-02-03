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Bu bayrak inmez

, ’in kuzeyindeki kritik ’nı kurtardı. Teröristbaşının posterinin bulunduğu yerde Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı

Bu bayrak inmez
'nın 14. gününde Afrin'de önemli ilerleme kaydedildi. Kuzeydeki Darmık Dağı ile çevresindeki köyler ele geçirildi. Mehmetçik ve ÖSO, bölgeyi YPG'den temizledi.

Dağın zirvesine gizlice konulan teröristbaşı Öcalan'ın posteri de SİHA'larca imha edildi. Komandolarımız ise o noktaya gitti. Hainin görüntüsünün bulunduğu yere şanlı bayrağımızı dikti.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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