Amerikan tasmalı CHP Mutlu musun?

İşte CHP'nin skandal PYD/PKK açıklamaları;
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HODRİ MEYDAN!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada PYD'ye terör örgütü diyemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, "Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla" dedi.
MEHMETÇİĞE ABD SİLAHLARIYLA SALDIRIYORLAR
ABD'nin Türkiye'deki siyasi taşeronluğunu yapan CHP yine ABD'nin beslediği teröristlere terörist bile diyemiyor! Terör örgütü PYD/PKK ise Mehmetçiğe ABD silahlarıyla saldırıyor.
ABD yönetiminin, terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği silahlar Afrin'de askerimizi hedef aldı. 5 askerimizin şehit olduğu tank saldırısında, PKK'lı teröristlerin ABD yapımı TOW füzesi kullandığı öne sürülüyor.
PKK'lı teröristler, ABD'nin yardımı kapsamında verdiği AT-4 tanksavar füzesini son olarak Hakkari'de 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıda kullanmıştı.
ABD SİLAHLARI TSK'YA KARŞI KULLANILIYOR
Antitank roketinden piyade tüfeğine kadar çeşitli çap ve modelde silahlarla patlayıcılar, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden gönderilerek, Türkiye'deki terör saldırılarında kullanılıyordu. Silah ve patlayıcıların önemli bir bölümü, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya gönderdiği mühimmattan oluşuyordu.
PKK/PYD'YE YARDIMLAR ABD ÜSLERİNDEN
PYD/PKK'ya silah yardımını kapsayan ilk sevkiyatı, 7 Nisan'da Rümeylan hava üssüne yapılmış, ABD helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarına askeri malzeme yüklü kargo indirmişti. O tarihten itibaren aralıklarla yapılan yardımlar devam etmiş, ABD'nin gönderdiği silahları taşıyan tırlar da görüntülenmişti. ABD'nin yardımlarının toplamda 30-40 bin kişilik orduyu donatacak niteliğe sahip olduğuna dikkat çekilmişti.
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