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Cumhurbaşkanı Erdoğan üssünü ziyaret etti

AK Parti Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14.İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , 'daki 14.İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 21:24
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