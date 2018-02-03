Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada PYD'ye terör örgütü diyemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

(Reis bizi Afrin'e götür sloganlarına karşılık olarak) İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.

Bitlis'i Türkiye'nin en huzurlu şehri yapmaya hazır mıyız? Alimlerin şehri Bitlis'i yeniden ilmin merkezi haline getirmeye var mıyız? Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız.

Ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa sevgi saygı nedir medeniyet nasıl inşaa edilir onu göstermiş bir milletiz. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor. Mücadele amansız olunca size karşı beslenen husumette ona göre oluyor.

Milletimiz sadece devletine kendisine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasındakileri de görüyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur.

Bugün Zeytin Dalı Operasyonunu yürüten mehmetlerimiz aslanlarımız var.

Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz.

Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.

"ÖLECEKSEK BİR KERE ÖLECEĞİZ AMA ONLAR HER GÜN ÖLECEKLER"

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.

CHP'YE GÖRE YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir konuşmada YPG'nin terör örgütü olmadığını söylemişti.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de, YPG'nin terör örgütü olduğuna dair ellerinde bir istihbaratın olmadığını ifade etmişti.



İşte Kılıçdaroğlu'nun PYD'ye terör örgütü diyemediği konuşması