CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştirmek için; kendisini yakmaya çalışan bir eylemciye "Git kendini Saray'ın önünde yak" çağrısında bulunmuştu.

TİNERİ ALIP CHP'YE GİTTİ

Kendini yakmak isteyen işçinin medyada haber olmadığını da savunan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözlerinden sonra; CHP yüzünden iflas ettiğini söyleyen heykeltıraş Ragıp Çiçen bir şişe tinerle CHP Genel Merkezi'nin önüne gitti.

Kendini yakmaya çalışan Çiçen'e hemen müdahale edildi.

12,5 MİLYON TL'LİK ZARAR

CHP'nin yaptırdığı heykellerin parasını ödemediğini, bu yüzden de 220 kişinin çalıştığı atolyesini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Çiçen, 12,5 milyon TL'lik zararda olduğunu söylemişti.