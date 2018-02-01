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'den para alamayan heykeltıraş kendini yakmak istedi

Heykellerin partisi , heykeltıraşın parasını vermeyince CHP yüzünden iflas ettiğini söyleyen heykeltıraş bir şişe tinerle CHP binasının önüne giderek kendini yakmak istedi.

CHPden para alamayan heykeltıraş kendini yakmak istedi

Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştirmek için; kendisini yakmaya çalışan bir eylemciye "Git kendini Saray'ın önünde yak" çağrısında bulunmuştu.

TİNERİ ALIP CHP'YE GİTTİ
Kendini yakmak isteyen işçinin medyada haber olmadığını da savunan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözlerinden sonra; CHP yüzünden iflas ettiğini söyleyen heykeltıraş bir şişe tinerle CHP Genel Merkezi'nin önüne gitti.

Kendini yakmaya çalışan Çiçen'e hemen müdahale edildi.

12,5 MİLYON TL'LİK ZARAR

CHP'nin yaptırdığı heykellerin parasını ödemediğini, bu yüzden de 220 kişinin çalıştığı atolyesini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Çiçen, 12,5 milyon TL'lik zararda olduğunu söylemişti.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 16:35
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Cahil Halk Partisi Cahil Halk Partisi

BU CHP ZATEN YÜZLERCE BİNLERCE İŞÇİSİNİ TAZMİNATLARINI VERMEYEREK MAĞDUR ETMİŞTİR ,BUNLAR ÜLKE YÖNETİMİNİ ELE ALSA ,YANDIĞIMIZIN RESMİDİR,

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.02.2018 20:44
taka41 taka41

su testisi su yolunda kirilir...gördün iste chp nin nasil bir chp oldugunu....

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 01.02.2018 17:48
polat polat

chp bu millete ait olmaktan çıktı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 01.02.2018 17:23
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