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Bay Kemal'den büyük provokasyon!

Genel Başkanı yaptığı provokatif açıklamalarla yine büyük bir skandala imza attı. Partisinin il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefinin, Türkiye'yi İran ve Tunus gibi karıştırmak olduğu ortaya çıktı.

Bay Kemalden büyük provokasyon!

Genel Başkanı , partisinin İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada yine büyük bir provokasyona imza attı.

HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ!
Gezi provokasyonu döneminde ateşi körükleyen, provokatörleri pohpohlayan Kılıçdaroğlu; bu kez de psikolojik sorunları olan bir kişinin meclise yakın bir noktada bulunan hastane önünde kendini ateşe verme olayını çarpıttı. Şahsın 'Geçinemiyorum' diyerek kendisini meclis önünde yaktığı yalanını öne süren Kılıçdaroğlu; 'Git kendini Saray'ın önünde yak' diyerek yaşanan olayı provoke etti.

İran ve Tunus'ta yaşanan 'yaşam pahalılığı' kisvesi altında dış güçlerin organize ettiği eylemlerin Türkiye'ye de sıçramasını amaçlayan Kılıçdaroğlu; bu dış güçlerin maşası olduğunu bir kez daha belli etti. Her fırsatta FETÖ-PKK gibi örgütlerin sözcülüğünü yapan, yerli ve milli bir duruş sergileyemeyerek Türkiye'yi uluslararası arenada bulduğu her mikrofona kötüleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylelikle yeni amacı da deşifre olmuş oldu.

İşte Bay Kemal'in o skandal sözleri
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 12:49
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

TC böyle zıvanadan çıkmış bir siyasetçi görmedi.Yorumu bu zavallıya OY verenler yapsın.Yazıkki ne yazık .

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evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:46
maho maho

hain hainliğinden vazgeçmez.zavallı ahmak kukla.

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hayır0
cevapla 13.01.2018 16:16
efe han efe han

chp yi yakan yıkan lider olamayan, kof kabadayılığa özenen ama ona da cüssesi yeterli olamayan zavallı.Artık gitte torunlarınla ilgilen biraz.Yalanların siyasette kalsın torunlarına götürme.Bari dedeliğin dürüst olsun

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evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:02
Dulqarnein Dulqarnein

kemal adamsan önce sen git kendini yak! baskalarin cocuklarinin yakilmasini hangi cesaretle istersin KORKAK! GEL ILK SEN YAN! kendini yakmaya hazir olmadan baskalarina böyle davet etme... korkak..

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evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 15:50
B&#252;y&#252;me hizi Büyüme hizi

Acligin büyüme hizi sarayin yaptigi tüm hizlardan daha fazladir...! Dinci terörist ve darbeci Fetöyle yapilacak "Tavsan kac tazi tut" oyununun hizida acligin büyüme hizini sollayamacaktir..!

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evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 15:10
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