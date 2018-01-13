Bay Kemal'den büyük provokasyon!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada yine büyük bir provokasyona imza attı.
HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ!
Gezi provokasyonu döneminde ateşi körükleyen, provokatörleri pohpohlayan Kılıçdaroğlu; bu kez de psikolojik sorunları olan bir kişinin meclise yakın bir noktada bulunan hastane önünde kendini ateşe verme olayını çarpıttı. Şahsın 'Geçinemiyorum' diyerek kendisini meclis önünde yaktığı yalanını öne süren Kılıçdaroğlu; 'Git kendini Saray'ın önünde yak' diyerek yaşanan olayı provoke etti.
İran ve Tunus'ta yaşanan 'yaşam pahalılığı' kisvesi altında dış güçlerin organize ettiği eylemlerin Türkiye'ye de sıçramasını amaçlayan Kılıçdaroğlu; bu dış güçlerin maşası olduğunu bir kez daha belli etti. Her fırsatta FETÖ-PKK gibi örgütlerin sözcülüğünü yapan, yerli ve milli bir duruş sergileyemeyerek Türkiye'yi uluslararası arenada bulduğu her mikrofona kötüleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylelikle yeni amacı da deşifre olmuş oldu.
İşte Bay Kemal'in o skandal sözleri
kalan karakter 1000
TC böyle zıvanadan çıkmış bir siyasetçi görmedi.Yorumu bu zavallıya OY verenler yapsın.Yazıkki ne yazık .
hain hainliğinden vazgeçmez.zavallı ahmak kukla.
chp yi yakan yıkan lider olamayan, kof kabadayılığa özenen ama ona da cüssesi yeterli olamayan zavallı.Artık gitte torunlarınla ilgilen biraz.Yalanların siyasette kalsın torunlarına götürme.Bari dedeliğin dürüst olsun
kemal adamsan önce sen git kendini yak! baskalarin cocuklarinin yakilmasini hangi cesaretle istersin KORKAK! GEL ILK SEN YAN! kendini yakmaya hazir olmadan baskalarina böyle davet etme... korkak..
Acligin büyüme hizi sarayin yaptigi tüm hizlardan daha fazladir...! Dinci terörist ve darbeci Fetöyle yapilacak "Tavsan kac tazi tut" oyununun hizida acligin büyüme hizini sollayamacaktir..!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.