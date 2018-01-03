Ünlü heykeltıraş isyan etti: 'Kılıçdaroğlu yüzünden intiharın eşiğindeyim!'

İzmir Karabağlar Belediyesi, Karabağlar ilçesine 250 hektarlık alanda Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yer alacak sanatsal yapılar ve tematik oyun alanları için heykeltıraş Ragıp Çiçen ile yaklaşık 5 sene önce sözleşme imzaladı. Temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılan ve 10 ayda bitirilmesi hedeflenen proje, gecikmeler ve yaşanan tartışmalar nedeniyle tamamlanamadı.