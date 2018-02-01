Avrasya Tüneli geçişinde indirime gidildi!

Avrasya tüneli geçişlerinde yarın itibarıyla yüzde 18 kdv yüzde 8'e çekilerek yüzde 10 indirim uygulanacak.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın son dakika açıklamasına göre minibüsler yarından itibaren 28.80 TL'ye tünelden geçecek, otomobiller için geçiş ücreti ise 19.20 TL olacak.

Hatırlanacağı üzere Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine 1 Şubat itibarıyla zam gelmiş ve tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye, minibüsler için de 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltilmişti.

20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla açılan Avrasya Tüneli, İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor ve Göztepe-Kazlıçeşme arasında ulaşımı 15 dakikaya indirmişti.

Avrasya Tüneli'nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018'de kadar ilk etapta 4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı.