Zeytin Dalı Harekâtı'nın 12. gününde TSK-ÖSO ittifakı, Cindeyres bölgesinde ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği uçaksavar ele geçirdi.

DEAŞ bahanesi PKK'ya verilen silahlar arasında en dikkat silahlar arasında tanksavar ve uçaksavarlar yer alıyor.

Uçaksavar füzesinin Rus üretimi SA-7 olduğu belirtildi. Suriye ordusundan alındığı tahmin edilen uçaksavar füzesi, omuzdan atılarak alçak irtifadada uçak helikopter ve savaş uçaklarını hedef alıyor.

ABD yönetiminin, Rus yapımı silahları terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği biliniyor. Suriye Demokratik Güçleri adı altında terör örgütü PKK/PYD'ye çok sayıda AK-47 isimli Kalaşnikof silahı verilmişti.





ŞIRNAK'TA DA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağarada hava araçları ile helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi füzesi ele geçirilmişti.

OPERASYON 12. GÜNÜNDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Zeytin Dalı Harekâtı 12'nci gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Harekatın 9'uncu gününde önemli bir başarı elde edildi, Burseya Dağı teröristlerden temizlenerek TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçti. İlk günden bu yana öldürülen terörist sayısı açıklandı, buna göre 717 teörist etkisiz hale getirildi.