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ABD'nin teröristlere verdiği uçaksavar Cindeyres'te ele geçirildi

31 Ocak 2018, Çarşamba
Zeytin Dalı Harekâtı'nın 12. gününde TSK-ÖSO ittifakı, Cindeyres bölgesinde ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği uçaksavar ele geçirdi. DEAŞ bahanesi PKK'ya verilen silahlar arasında en dikkat silahlar arasında tanksavar ve uçaksavarlar yer alıyor.
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