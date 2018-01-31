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2 terörist böyle yakalandı!

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk askeriyle yan yana çatışan Özgür Suriye Ordusu, Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.

2 terörist böyle yakalandı!

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tam gaz sürerken, teröristler zora düşerek teslim olmaya devam ediyor.

Muhalifler Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.

Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 19:10
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