2 terörist böyle yakalandı!

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tam gaz sürerken, teröristler zora düşerek teslim olmaya devam ediyor.
Muhalifler Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.
Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu
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