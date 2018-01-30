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elebaşının yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

'ye giden terör örgütünün "Kırgız abileri" liderine Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.

FETÖ elebaşının yeni fotoğrafları ortaya çıktı!
Terör örgütü elebaşı , Pensilvanya'daki çiftliğinde faaliyetlerini sürdürüyor.

SON UMUTLARI "ALAATTİN'İN SİHİRLİ LAMBASI"
Gülen, çiftliğinde örgüt üyeleriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. ziyaretçileri "Kırgız abiler"di. "Kırgız abiler" 'e Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 18:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

HAİN HER ZAMAN HAİNDİR. ASLA VAZGEÇMEZLER.

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cevapla 31.01.2018 00:24
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