Tarihi Soçi zirvesinde önemli gelişme

Rusya'nın Soçi kentindeki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi gecikmeli başladı. Lavrov'un konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Rusya, Suriye'deki hava saldırılarında sivilleri öldürmekle suçlandı.

Yaklaşık bin 500 Suriyeli delegenin katıldığı Soçi'dei Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, 2,5 saatlik gecikmenin ardından Şam Ticaret Odası Başkanı Gassam el-Kalla'nın açılış konuşması ile başladı.

Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını okudu.



Putin, Türkiye ve İran'a Astana sürecindeki garantörlüklerinden dolayı teşekkür ederek, sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ilerleyeceği mesajını iletti.

SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANACAK

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, 10 kişiden oluşan başkanlık heyetini kürsüye davet ettikten sonra, toplantının kapalı oturumlarla Suriye'deki mevcut durum ve çıkış yolları gündemiyle süreceğini duyurdu.



Lavrentiyev, son oturumda sonuç bildirisinin açıklanacağını söyledi.

DIŞİŞLERİ RUSYA'DAN İZAHAT İSTEDİ

Dışişleri Bakanlığının terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.

Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.