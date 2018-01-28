TSK'dan ele geçirilen Burseya Dağı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.
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