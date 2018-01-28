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'dan açıklaması

, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında süren operasyonlar neticesinde 'nın terör örgütünün elinden alındığını açıkladı.

TSKdan Burseya Dağı açıklaması

'dan ele geçirilen 'na ilişkin yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 15:54
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