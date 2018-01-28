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Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siz bir delikli namlu yapmazsanız teröristlerin karşısında ne yaparsınız?' sözlerine sert çıktı. Erdoğan, "Ana muhalefet in başındaki zat artık bu devlet bu hükümet ne yapıyor farkında değil. Eyy Kemal Efendi, şu obüsler/fırtınlar var ya onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah..." dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

Erdoğan, AK Parti Çorum 6. İl Kongresi'nin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun küstah sözleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"O OBÜSLER, FIRTINALAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"
"Birisi de çıkmış delikli namlu yapamazsanız teröristlerin karşısında ne yaparsınız diyor. Ana muhalefetin başındaki zat, bu ülkede, bu hükümet, bu devlet ne yapıyor farkında değil. Şu Obüsler, şu Fırtınalar var ya onlar bu ülkede yapılıyor. Lütfedersen o namlular nerelerde yapılıyor, sana bildireyim, sen de istifade edersin, sana da bir tane hediye ederler.

"YOLDAŞLARIN BİLİYOR DA SEN BİLEMİYORSUN"
Ve çok daha iyileri, artık İHA'sını ve SİHA'sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola dolaştıkların biliyor da sen bilemiyorsun. Partide içindeki milletvekillerin de biliyor da sen bilemiyorsun. Ve şu anda elhamdülillah, bölgede o dağlarda İHA'larla olsun, SİHA'larla olsun, oraları bombalıyoruz."
  • 28 Ocak 2018, Pazar 15:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mesut ko&#231;kesen mesut koçkesen

ne diyecegine bakma ne yiyecegini görecegini görmesi gerekenler için harika resim aldınızmı namluyu kimin yptıgını

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır1
cevapla 28.01.2018 17:21
vatandaş vatandaş

ne yapsın hesap adamının siyaseti bu kadar olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır1
cevapla 28.01.2018 17:13
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