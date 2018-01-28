Stratejik Burseya Dağı ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da yaptığı konuşmada stratejik Burseya Dağı'nın düşmek üzere olduğunu açıklamıştı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den sabah saatlerinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.







Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.





TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.





TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.







Komandolar ve ÖSO askerleri belirlenen hedeflere ilerliyor

Harekat kapsamında Burseya Dağı'nda terör örgütüne ait kule, mevzi ve hedefler, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca bombalandı. Tankçı ve topçu birlikleri de bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu askerleri ise belirlenen hedeflere doğru ilerliyor.





Burseya Dağı çevresinde bombalanan alanlardan yükselen yoğun duman ve şiddetli patlama sesleri Kilis'in sınır köylerinden de duyulabiliyor.

Terör örgütü PYD/PKK'ya ait kule, mevzi ve hedefler vuruldu

Burseya Dağı'nda belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait kule, mevzi ve hedefler savaş uçakları, tank ve top birliklerince yoğun ateş altına alındı.

Öğlene doğru bombardımanın şiddeti azalırken, komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinin belirlenen hedeflere ilerledi ve stratejik noktadaki bölgeyi ele geçirdi.