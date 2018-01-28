Namlulara 'Milli' dokunuş

Uzun yıllar Almanya'da makine sektöründe çalışan Mustafa ve Necati Yağlı kardeşlerin edindikleri tecrübeyi, bilgi birikimini, çalışma ilkelerini ve iş disiplinini 1994'te Türkiye'ye taşımasıyla faaliyete başlayan Yağmaksan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek kalitede talaşlı imalat yapıyor ve bir dizi proje yürütüyor.