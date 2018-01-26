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Erdoğan 5 ülkeye ziyaret

Erdoğan Vatikan, , , ve ’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkeye ziyaret

ilk olarak 5 Şubat'ta 'in davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi ise Kudüs olacak.

ERDOĞAN PAPA İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Francis arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat'ta Katoliklerin dini lideri Papa Francis'le Vatikan'da görüşecek.

Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde "ilk" olma özelliği taşıyor.

ERDOĞAN LATİN AMERİKA TURUNA ÇIKACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından 'ya geçecek ve buradan da turuna çıkacak.

Erdoğan, İtalya, , ve 'ya resmi ziyaretlerde bulunacak.

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  • 26 Ocak 2018, Cuma 16:45
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