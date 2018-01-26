 ;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkeye ziyaret
  2. İstanbul için son dakika kar uyarısı!

'li teröristleri 'li ajanlar eğitiyor

Mehmetçik tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle korkudan kaçacak delik arayan 'li teröristlerin imdadına yine 'li ajanlar yetişti.

YPGli teröristleri ABDli ajanlar eğitiyor

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü / dış güçler tarafından beslenmeye devam ediyor. Bünyesinde çok sayıda yabancı terörist bulunduran örgütün 'li ajanlarca eğitildiği görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütünün Afrin ve Münbiç'te bulunan kamplarına giden özel eğitimli ajanlar bu bölgelerde bulunan teröristleri eğitmeyi sürdürüyor. ABD tarafından silah ve mühimmata boğulan örgüte desteğin sadece giden silah TIR'ları ile kalmadığı yayınlanan görüntülerde açıkça görülüyor. ABD tarafından beslenen ve bölgede kurulması planlanan kukla devletin silahlı unsurları olarak düşünülen teröristler; ABD'nin tüm bu yardımlarına ve desteğine karşılık Mehmetçik karşısında korkudan kaçacak delik arıyor.

Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşan kahramanlarımız gibi Afrin'e giden kahramanlarımız da yedi düvele karşı kahramanca mücadele ediyor.

İşte terör örgütünü eğiten o ABD'li ajanlar:
Etiketler: , ,
  • 26 Ocak 2018, Cuma 16:43
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
Mustafa Mustafa

Aslanlar,ajan uşak ne varsa hepsini hak ettikleri yere gönderin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 21:46
Mehdi Mehdi

ALLAH,IN LANETİ ZALİMLERİN ÜZERİNE OLSUN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.01.2018 19:36
memo memo

geldiginiz gibi gideceksiniz ama tabutta :))))

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 26.01.2018 18:33
ERgn ERgn

Topunuz gelin...

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar