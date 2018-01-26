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100 numara viski

100 numara viski
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplum sağlığını tehlikeye atan kaçak içki ve içki üretimine yönelik çalışmalar kapsamında Akkent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evin banyosunda kaçak içki imal edilmek için kurulan düzenek ile 5 litre el yapımı viski, 72 damacanada bin 368 litre mayalanmak için doldurulmuş yaklaşık 1.5 ton şeker şırası ele geçirildi. Emekli öğretim görevlisi F.Ö. gözaltına alındı.
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