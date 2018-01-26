100 numara viski

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplum sağlığını tehlikeye atan kaçak içki ve içki üretimine yönelik çalışmalar kapsamında Akkent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evinbanyosunda kaçak içki imal edilmekiçin kurulan düzenek ile 5 litreel yapımı viski, 72 damacanada bin 368 litre mayalanmak için doldurulmuş yaklaşık 1.5 ton şeker şırası ele geçirildi. Emekli öğretim görevlisi F.Ö. gözaltına alındı.
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