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'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı ile sistematik bir şekilde Afrin'de ilerleme sağlayan , 'lilere bölgeyi dar etmeye devam ediyor. 6 günde 303 terörist yok edilirken, her törende onlarca YPG'li gömülüyor.

YPGliler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı, teröristlere Afrin'i dar ediyor. Harekatın 6'ncı gününde gerçekleştirilen operasyonda 303 teröristin yok edildiği kaynaklarınca açıklandı. Her ne kadar //'li teröristler bu kaybı kabul etmese de, düzenledikleri cenaze törenleri bunu doğrular nitelikte.



HER GÜN ONLARCA CESET GÖMÜLÜYOR
Teröristlerin "geçiş töreni" eşliğinde gerçekleştirilen cenaze törenleri, her gün düzinelerle gerçekleşiyor. Dün onlarca kişinin gömüldüğü törenlerde bugün de en az 16 terörist, sempatizanları tarafından toprağa verildi.

Teröristlerin sığınaklarının, yaşam alanlarının da imha edildiği bölgede topluca öldürülen YPG'li teröristler, gömülmek üzere yine toplu mezarlara götürüldüler.

AFRİN TSK'YA MEZAR OLACAKMIŞ!
Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce PYD/PKK terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ne tehditler savurmuş, TSK ve 'ya Afrin'i mezar edeceklerini açıklamıştı. Gelinen son noktada Afrin'i TSK'ya mezar etmek bir tarafa, canlarını dahi kurtaramayan teröristler, kaçarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.

Düzenlenen operasyonun 6'ncı gününde 303 teröristin öldürüldüğü, TSK tarafından açıklanmıştı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 18:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

serefsizler ordusu

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2018 01:08
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