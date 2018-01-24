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Saklandığı ininde yakalanan terörist işte böyle ağladı

Afrin'de süren 'ndan görüntüler gelmeye devam ediyor. Saklandığı yerde yakalanan terörist ağlamaya başladı.

Saklandığı ininde yakalanan terörist işte böyle ağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı ve beşinci gününde devam eden kapsamında üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyünde ele geçirilen mevziler görüntülendi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun 20 Ocak'ta başlattığı ve beşinci gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatında ilerleyişini sürdürüyor. ÖSO askerleri dün Afrin'in batısındaki Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı köyünü ele geçirdi.

Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyü ve çevresindeki stratejik tepeler TSK ve ÖSO tarafından teröristlerden alındı. Ömer Uşağı köyünde betonarme mevzi ve tünek görüntülendi.

Görüntülerde ele geçirilen tünelin duvarların kalınlığının yaklaşık 90 santimetre olduğu ve toplamda 3 mazgalın olduğun anlaşılıyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 16:28
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memo memo

ne agliyorsun lan avrat gibi hiyar

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 24.01.2018 17:21
Aslan Aslan

COK KORKMUS KUSTURUN AKLINI YITIRMEDEN

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.01.2018 16:54
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