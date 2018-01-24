ABD 5 yıl sonra Erdoğan’ın dediği noktaya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yaptığı "Güvenli Bölge konusunda Türkiye ile birlikte çalışabiliriz" açıklaması akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs 2013'te Başbakan sıfatıyla gerçekleştirdiği ABD ziyaretini getirdi. Erdoğan, dönemin ABD Başkanı Obama'ya Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, evlerini terk etmek zorunda kalan siviller için güvenli bölge oluşturulması ve koalisyon güçleriyle ortak kara operasyonu yapılmasından oluşan 3 aşamalı bir plan sunmuştu ancak plan kabul görmemişti. Aradan geçen yaklaşık 5 yıllık süreçte Türkiye'ye "güvenli bölge" teklifi yapan ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce işaret ettiği pozisyona gelmiş oldu.



ANKARA MESAFELİ

Tillerson'ın "güvenli bölge" çıkışının hemen ardından Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki ABD heyeti dün Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Afrin'de başlatılan operasyon, Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin rolü ve Washington'ın önerdiği "güvenli bölge" oluşturulması teklifi masaya yatırıldı. Ankara ise bütün ikazlarına rağmen terör örgütü PYD/YPG'ye binlerce tır dolusu silah gönderen ve Türkiye'nin hassasiyetlerini ısrarla göz ardı eden Washington'dan gelen güvenli bölge teklifine mesafeli yaklaşıyor.

ABD'NİN BOŞA ÇABASI

ABD'nin Türkiye'ye yaptığı "endişeliyiz" ve "Afrin Harekâtı'nı sınırlı tutun" çağrılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin hallolacak. Geri adım yok. Operasyon hedefe ulaştığında sona erecek. Kimseden icazet almayız" sözleriyle yanıt verdi. Zeytin Dalı Operasyonu için bütün Türkiye'nin terör koridorunun ortadan kaldırılması hedefine odaklandığı bir zamanda gündeme getirilen güvenli bölge konusu, Operasyonu engelleyemeyeceğini fark eden ABD'nin Türkiye'yi hedefinden uzaklaştırma ve dikkat dağıtma çabası olarak yorumlandı.



ABD 9 GÜN İÇİNDE TUTUMUNU NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Rusya'dan ABD'ye ağır eleştiriler gelmeye devam ediyor. Rusya devletine ait İngilizce haber kanalı Russia Today, "ABD, sadece 9 gün içinde nasıl Suriyeli Kürtleri desteklemekten onlara karşı Türkiye'ye desteklemeye geçti" başlığı ile bir analiz yayımladı. Analizde, "Washington, sadece birkaç gün önce provoke etmeye yardımcı olduğu bir krizin takibinde kendi müttefiklerince Suriye'nin dışında bırakılmamak için çaresizce çırpınıyor" yorumunu yapıldı.