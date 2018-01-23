Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ndeki kayak merkezinde tatil yapan Selman Süzer ve İbrahim Kurt, yaklaşık 40 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı. Tatilciler kardan yılana şaşkın gözlerle baktı. Selman Süzer, 6 saat uğraşıp kardan adamı yaptıklarını belirterek, "Çok keyifli vakit geçirdik. Yaptığımız yılan çevredekilerin de çok ilgisini çekti. Herkes kardan yılanla fotoğraf çektirdi. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
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