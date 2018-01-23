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Kardan yılan

Kardan yılan
'nin Kartepe İlçesi'ndeki kayak merkezinde tatil yapan Selman Süzer ve İbrahim Kurt, yaklaşık 40 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı. Tatilciler kardan yılana şaşkın gözlerle baktı. Selman Süzer, 6 saat uğraşıp kardan adamı yaptıklarını belirterek, "Çok keyifli vakit geçirdik. Yaptığımız yılan çevredekilerin de çok ilgisini çekti. Herkes kardan yılanla fotoğraf çektirdi. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
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