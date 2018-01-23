Foto-yalan

Türkiye, sınırındaki hainleri temizlemek için harekete geçti. Hedef, terör örgütü PKK ile Suriye'deki uzantısı olan PYD/ YPG'nin temizlenmesiydi. Zeytin Dalı Operasyonu tüm hızıyla sürerken kanlı terör örgütü ile uzantıları tükenme noktasına geldi. Bunun üzerine PKK'lı hainlerin Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyada manipüle etmek için talimat verdiği belirlendi. Sosyal medyadan servis edilen "TSK tanklarının yakıldığı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerden birinin Yemen'de çekildiği belirlendi. Facebook'ta "YPG'nin, TSK askerlerini yaraladığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki asker görüntüsünün ise 22 Aralık 2017'de Manisa'da gıdadan zehirlenen bir askerimize ait olduğu tespit edildi. Twitter'da "Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan yalan fotoğrafın da 23 Şubat 2015'te "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" başlıklı haberin görselinden alındığı kaydedildi.
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Öte yandan terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı olan HDP, sokakları karıştırmak için yine karanlık planlar uyguladı. Zeytin Dalı Harekatı'na gerçeğe aykırı paylaşımlar ve terör propagandası yaptığı tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil HDP ilçe Başkanı Refai Baran ile Mardin'de bir şahıs paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kütahya'da da terör örgütleri PKK ve FETÖ'yü öven çocuk doktoru yakalandı.
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