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Afrin'de ABD ajanlarıyla da savaşıyoruz

Türkiye, başlattığı tarihi operasyonla sadece YPG/PKK ile değil ABD'nin ajanlarıyla da mücadele ediyor, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvelle savaşıyoruz. Son çıkan videoda terör örgütü içindeki ABD ajanlarının Türkiye'yi tehdit etmesiyle de bu durum tekrar gözler önüne serilmiş oldu. Türkiye YPG'ye ağır darbeler vurdukça ajanlar ve arkalarındaki güçler kuduruyor.

Afrinde ABD ajanlarıyla da savaşıyoruz

Türkiye başlattığı tarihi operasyon ile ABD'nin bölgedeki kirli planlarının önüne set çekti. Suriyenin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK devletçiğini engelledi. Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridoru planının önüne geçildi. ABD'nin silah ve parayla beslediği YPK/PKK ağır darbe yedi.

Ortaya çıkan son görüntüyle Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar da haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Videoda terör örgütü YPG'yi eğiten ve örgüt adına savaşan ABD ajanları görülüyor. Kamera karşısına geçen ABD ajanları terör örgütü içinde kurdukları taburu anlatıp 'işgalci' olarak tanımladıkları Türkiye'yi küstahça tehdit etti. Türkiye ile savaşmaya hazır olduklarını söyleyen ajanlar, bu günü beklediklerini ve hazırlık yaptıklarını söyledi.

İşte o video:

YPG/PKK'nın bölgede kimlerin taşeronluğunu yaptığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Türkiye, başlattığı tarihi operasyonla sadece PKK'lı teröristlerle değil ABD'nin dünyanın dört bir yanından topladığı ajanlarla da mücadele ediyor. Türkiye'nin hamleleri ile karanlık planları engellenen ABD ajanları ve arkalarındaki güçler YPG ağır darbe yedikçe çıldırıyor.
  • 23 Ocak 2018, Salı 16:14
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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yılmaz yılmaz

sağ yakalanırlarsa kafalarına çuval geçirilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 19:31
Hasan Hasan

Allahuekber Türkler geliyor terörizm ve emperyalizm sona eriyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 19:07
Mahmut Mahmut

Bu emperyalist yedi düvelin ve ABD çakallarının son çırpınışlarıdır Türk İslam Birliği Kurulacak İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 18:53
OSMANLI TORUNU OSMANLI TORUNU

Biz geldik oradayız nereye kaçtınız.sizlerde dedeleriniz gibi cehennemin dibini görecek siniz inş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 18:43
Gardaş Gardaş

Bunlarında sonu Çanakkalede cehenneme gönd?rilen gavurlar gibi olacak inşallah. İyi ki gelmişler birde aramayalım. Allahımız Mehmetçike yar ve yardımcı olsun AMİN. Dualarımız onlarladır. Türk bu oyundanda alnının akıyla çıkıb kızılelmaya gedicektir. Bu çakallarda bunu görüyor ve biliyor..

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır2
cevapla 23.01.2018 17:20
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