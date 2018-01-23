Afrin'de ABD ajanlarıyla da savaşıyoruz

Türkiye başlattığı tarihi operasyon ile ABD'nin bölgedeki kirli planlarının önüne set çekti. Suriyenin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK devletçiğini engelledi. Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridoru planının önüne geçildi. ABD'nin silah ve parayla beslediği YPK/PKK ağır darbe yedi.

Ortaya çıkan son görüntüyle Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar da haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Videoda terör örgütü YPG'yi eğiten ve örgüt adına savaşan ABD ajanları görülüyor. Kamera karşısına geçen ABD ajanları terör örgütü içinde kurdukları taburu anlatıp 'işgalci' olarak tanımladıkları Türkiye'yi küstahça tehdit etti. Türkiye ile savaşmaya hazır olduklarını söyleyen ajanlar, bu günü beklediklerini ve hazırlık yaptıklarını söyledi.



İşte o video:

YPG/PKK'nın bölgede kimlerin taşeronluğunu yaptığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Türkiye, başlattığı tarihi operasyonla sadece PKK'lı teröristlerle değil ABD'nin dünyanın dört bir yanından topladığı ajanlarla da mücadele ediyor. Türkiye'nin hamleleri ile karanlık planları engellenen ABD ajanları ve arkalarındaki güçler YPG ağır darbe yedikçe çıldırıyor.