Afrin şehidi Astsubay Özalkan son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, vekiller, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit Astsubay köyünde toprağa verilecek.​

'ŞEHİDİMİZİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Şehidimiz Musa Özalkan, Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Musa evladımız şu anda bizi dinliyor. Mehmetlerimiz bu karda kışta, büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir.Yapılan operasyon tamamen terör örgütlerine yönelik bir operasyondur. Bu operasyonu inşallah milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke, bu ülke nasıl bakmış? Buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Bizi sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırtmayız. Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz."





SABAH SAATLERİNDE GAZİANTEP'TEN UĞURLANDI

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.Oradan Ankara'ya törenle uğurlandı.



